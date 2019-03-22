Напавшего на мечети в Новой Зеландии приговорят к пожизненному сроку
- Reuters
По его словам, произошедшее является «нападением на всех нас». Он добавил, что по факту теракта проводится самое крупное расследование в истории страны.
«Террорист проведёт остаток жизни в одиночной камере», — приводит слова Питерса РИА Новости.
15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. В результате нападения погибли не менее 50 человек.
По данным новозеландских властей, теракт совершил 28-летний австралиец Брентон Таррант.