Напавшего на мечети в Новой Зеландии приговорят к пожизненному сроку

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Террориста, устроившего стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорят к пожизненному заключению. Об этом сказал вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс в ходе визита в Стамбул.
Напавшего на мечети в Новой Зеландии приговорят к пожизненному сроку
  • Reuters

По его словам, произошедшее является «нападением на всех нас». Он добавил, что по факту теракта проводится самое крупное расследование в истории страны.

«Террорист проведёт остаток жизни в одиночной камере», — приводит слова Питерса РИА Новости.

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. В результате нападения погибли не менее 50 человек.

По данным новозеландских властей, теракт совершил 28-летний австралиец Брентон Таррант.

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