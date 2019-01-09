Эксперт объяснил блокировку в США законопроекта по санкциям против России и Ирана

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Полина Полетаева
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал блокировку в сенате США документа, который предусматривает введение санкций против России и Ирана за помощь правительству Сирии.
Эксперт объяснил блокировку в США законопроекта по санкциям против России и Ирана
  • Reuters

Документ поддержали 56 сенаторов из 100 (при необходимых 60).

«Ситуация выглядит тупиковой, если обе стороны не пойдут на какие-либо компромиссы. До этого Трамп заявлял, что он не возобновит работу правительства, пока не получит бюджет со статьёй, на которую он рассчитывал, по поводу строительства заграждений с Мексикой. А демократы, как мы видим, в свою очередь, отказываются обсуждать какие-либо законопроекты, пока правительство не возобновит работу. С обеих сторон ситуация далека от компромиссной», — сказал он.

По мнению эксперта, принятие законопроекта о санкциях, который был внесён на новое рассмотрение, вполне возможно.

Ранее стало известно, что в сенате США заблокировали законопроект по санкциям против России и Ирана.

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