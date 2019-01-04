В Белом доме оценили финансовые потери от шатдауна

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Председатель Совета экономических советников Белого дома Кевин Хассет рассказал о потерях США в связи с частичной приостановкой работы федерального правительства.

Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, шатдаун в США приведёт к падению ВВП на 0,1% каждые две недели.

Вместе с этим он добавил, что экономическое воздействие будет умеренным, так как уволенным правительственным работникам обычно выплачивают компенсацию после возобновления работы федерального правительства, но всё же, часть экономических показателей снизятся.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что шатдаун продлится «долгое время».

22 декабря 2018 года в США официально произошла частичная приостановка работы федерального правительства.

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