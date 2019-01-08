Пенс: в Белом доме изучают возможность введения ЧП в США ради строительства стены

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что администрация американского лидера Дональда Трампа в настоящее время изучает законность возможного введения в стране режима чрезвычайного положения для получения финансирования на строительство стены на южной границе Соединённых Штатов.

«Они изучают это, президент рассматривает это», — цитирует его The New York Times.

Ранее Трамп рассказал, что не исключает возможности введения в стране режима ЧП, в условиях которого стена на американской границе «будет построена очень быстро».

22 декабря в США произошла частичная приостановка работы федерального правительства, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.

Впоследствии в Белом доме сообщили, к чему может привести шатдаун.