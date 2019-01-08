Пенс: в Белом доме изучают возможность введения ЧП в США ради строительства стены
«Они изучают это, президент рассматривает это», — цитирует его The New York Times.
Ранее Трамп рассказал, что не исключает возможности введения в стране режима ЧП, в условиях которого стена на американской границе «будет построена очень быстро».
22 декабря в США произошла частичная приостановка работы федерального правительства, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.
Впоследствии в Белом доме сообщили, к чему может привести шатдаун.