Трамп пригрозил демократам шатдауном «на месяцы или годы»

Президент США Дональд Трамп пригрозил конгрессменам сохранять правительство в состоянии шатдауна «долгое время, месяцы или даже годы», заявил сенатор от демократической партии Чак Шумер.

Как сообщает Associated Press, лидеры Демократической партии сказали президенту, что правительство должно вновь начать работу, однако «он сопротивлялся».

Ранее Трамп заявил, что шатдаун «может продлиться долгое время, а может закончиться быстро».

22 декабря в США официально произошла частичная приостановка работы федерального правительства, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.

В Белом доме отметили, что шатдаун в США приведёт к падению ВВП на 0,1% каждые две недели.