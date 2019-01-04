Трамп не исключил введение ЧП в США для строительства стены на границе

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения в стране режима чрезвычайного положения, в условиях которого стена на американской границе «будет построена очень быстро».

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов. Трансляцию выступления вёл NBC.

WATCH: President Trump says he is considering declaring a national emergency as a potential attempt to circumvent Congress for border wall funding. pic.twitter.com/7CYDuBS2pn — NBC News (@NBCNews) 4 января 2019 г.

«Я могу сделать это, если захочу. Мы можем объявить режим ЧП ради безопасности нашей страны, мы можем сделать это. Я ещё не делал этого, но я могу», — сказал он.

Ранее Трамп опубликовал на своей странице в Instagram мем о стене на южной границе США, выполненный в стиле «Игры престолов».

Также он заявил о невозможности обеспечить безопасность границ без стены.