Трамп не исключил введение ЧП в США для строительства стены на границе

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения в стране режима чрезвычайного положения, в условиях которого стена на американской границе «будет построена очень быстро».

Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов. Трансляцию выступления вёл NBC.

«Я могу сделать это, если захочу. Мы можем объявить режим ЧП ради безопасности нашей страны, мы можем сделать это. Я ещё не делал этого, но я могу», — сказал он.

Ранее Трамп опубликовал на своей странице в Instagram мем о стене на южной границе США, выполненный в стиле «Игры престолов».

Также он заявил о невозможности обеспечить безопасность границ без стены.

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