Трамп не исключил введение ЧП в США для строительства стены на границе
Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов. Трансляцию выступления вёл NBC.
WATCH: President Trump says he is considering declaring a national emergency as a potential attempt to circumvent Congress for border wall funding. pic.twitter.com/7CYDuBS2pn— NBC News (@NBCNews) 4 января 2019 г.
«Я могу сделать это, если захочу. Мы можем объявить режим ЧП ради безопасности нашей страны, мы можем сделать это. Я ещё не делал этого, но я могу», — сказал он.
Ранее Трамп опубликовал на своей странице в Instagram мем о стене на южной границе США, выполненный в стиле «Игры престолов».
Также он заявил о невозможности обеспечить безопасность границ без стены.