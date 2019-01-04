Трамп заявил о невозможности обеспечить безопасность границ без стены

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Президент США Дональд Трамп заявил, что безопасность на южной границе страны невозможно обеспечить без возведения стены.

Об этом сообщает CBS.

«Без стены у вас не будет безопасности на границе. Это так не работает», — сказал он.

Он также добавил, беспилотники помогают пограничникам в их работе, но они не в состоянии полностью решить проблемы с нелегальными мигрантами и теми угрозами, которые они несут.

Ранее Трамп рассказал, почему стена на границе с Мексикой к настоящему времени всё ещё не построена.

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