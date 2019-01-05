Эксперт оценил заявление Трампа о возможном введении режима ЧП в США

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Павел Астахов
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении в стране чрезвычайного положения для строительства стены на границе.
Эксперт оценил заявление Трампа о возможном введении режима ЧП в США
  • Reuters

«Это (режим чрезвычайного положения. — RT) когда государственная машина, американская государственность идёт немножко вразнос и когда президент начинает править страной уже по указам в обход конгресса. Эта формула — построить стену без разрешения конгресса и в обход конгресса — в принципе, имеет очень важный прецедент. Она распространяется и на многие другие стороны общественной жизни страны в том случае, если резко обострится противоречие между Трампом и демократами, между Трампом и антитрамповскими силами... Поэтому идёт подготовка к решающей пробе сил», — сказал Васильев. 

Он отметил, что принятое во время чрезвычайного положения решение президента США может быть оспорено только в Верховном суде. 

«Скажу то, что сказал три или четыре дня назад Грэм: если Трамп «сольёт» эту повестку дня по вопросу о стене, то его президентство может считаться законченным. Может быть, это заявление... Трамп принял за чистую монету. Возможно, Трамп и его окружение считают именно так: если сейчас он в этом вопросе проявит слабину, пойдёт на компромисс, то это в итоге будет означать конец его президентства», — добавил Васильев. 

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил введение чрезвычайного положения в США для строительства стены на границе.

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