Эксперт оценил заявление Трампа о возможном введении режима ЧП в США

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении в стране чрезвычайного положения для строительства стены на границе.

«Это (режим чрезвычайного положения. — RT) когда государственная машина, американская государственность идёт немножко вразнос и когда президент начинает править страной уже по указам в обход конгресса. Эта формула — построить стену без разрешения конгресса и в обход конгресса — в принципе, имеет очень важный прецедент. Она распространяется и на многие другие стороны общественной жизни страны в том случае, если резко обострится противоречие между Трампом и демократами, между Трампом и антитрамповскими силами... Поэтому идёт подготовка к решающей пробе сил», — сказал Васильев.

Он отметил, что принятое во время чрезвычайного положения решение президента США может быть оспорено только в Верховном суде.

«Скажу то, что сказал три или четыре дня назад Грэм: если Трамп «сольёт» эту повестку дня по вопросу о стене, то его президентство может считаться законченным. Может быть, это заявление... Трамп принял за чистую монету. Возможно, Трамп и его окружение считают именно так: если сейчас он в этом вопросе проявит слабину, пойдёт на компромисс, то это в итоге будет означать конец его президентства», — добавил Васильев.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил введение чрезвычайного положения в США для строительства стены на границе.