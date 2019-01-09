В сенате США заблокировали законопроект по санкциям против Сирии

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Американские сенаторы не смогли приступить к голосованию по законопроекту, который предусматривает введение санкций против Сирии.

Как уточняет Bloomberg, документ «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке» поддержали 56 сенаторов из 100 (при необходимых 60). 

Представители Демократической партии заявляли, что не намерены поддерживать какие-либо законодательные инициативы, которые не направлены на прекращение приостановки работы американского правительства.

Отмечается, что впоследствии документ был внесён на новое рассмотрение.

22 декабря работа федерального правительства США была частично приостановлена, поскольку демократам и республиканцам не удалось согласовать бюджет.

В Белом доме сообщили, к чему может привести шатдаун.

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