Эрдоган рассказал о плане Турции по нормализации ситуации в Сирии

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для издания The New York Times рассказал о плане Анкары по восстановлению мира в Сирии.

«Турция предлагает всеобъемлющую стратегию по искоренению основных причин для радикализации», — отметил Эрдоган, уточнив, что цель инициативы заключается, в частности, в том, чтобы искоренить терроризм и обеспечить населению страны стабильное будущее. 

Он также выразил обеспокоенность тем, что некоторые государства «вмешиваются во внутренние дела Сирии» под предлогом борьбы с террористами.

При этом турецкий лидер добавил, что террористическая группировка «Исламское государство»*, действующая на территории САР, потерпела поражение.

В декабре Государственный департамент одобрил возможную продажу Турции систем ПРО Patriot и оборудования на сумму $3,5 млрд.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить