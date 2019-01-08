Эрдоган рассказал о плане Турции по нормализации ситуации в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для издания The New York Times рассказал о плане Анкары по восстановлению мира в Сирии.

«Турция предлагает всеобъемлющую стратегию по искоренению основных причин для радикализации», — отметил Эрдоган, уточнив, что цель инициативы заключается, в частности, в том, чтобы искоренить терроризм и обеспечить населению страны стабильное будущее.

Он также выразил обеспокоенность тем, что некоторые государства «вмешиваются во внутренние дела Сирии» под предлогом борьбы с террористами.

При этом турецкий лидер добавил, что террористическая группировка «Исламское государство»*, действующая на территории САР, потерпела поражение.

В декабре Государственный департамент одобрил возможную продажу Турции систем ПРО Patriot и оборудования на сумму $3,5 млрд.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.