СМИ: Турция отклонила предложение США по закупке ЗРК Patriot
Об этом пишет газета Yeni Safak со ссылкой на источники.
Отмечается, что власти Турции отказались от предложения США, поскольку оно не включало в себя скидку на поставку комплексов. Также предложение не предполагает передачи технологий.
По данным издания, российские С-400 обойдутся Анкаре в три раза дешевле.
Ранее СМИ сообщали, что делегация США представила в Турции предложение по ЗРК Patriot.
В декабре Госдепартамент США одобрил возможную продажу Турции систем ПРО Patriot и оборудования на сумму $3,5 млрд.
Эксперт Константин Сивков в беседе с НСН прокомментировал одобрение продажи.