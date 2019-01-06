СМИ: Турция отклонила предложение США по закупке ЗРК Patriot

Турецкая сторона отклонила новое предложение США об отказе от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в пользу американских ЗРК Patriot.

Об этом пишет газета Yeni Safak со ссылкой на источники.

Отмечается, что власти Турции отказались от предложения США, поскольку оно не включало в себя скидку на поставку комплексов. Также предложение не предполагает передачи технологий.

По данным издания, российские С-400 обойдутся Анкаре в три раза дешевле.

Ранее СМИ сообщали, что делегация США представила в Турции предложение по ЗРК Patriot.

В декабре Госдепартамент США одобрил возможную продажу Турции систем ПРО Patriot и оборудования на сумму $3,5 млрд.

Эксперт Константин Сивков в беседе с НСН прокомментировал одобрение продажи.