Чавушоглу: Россия и Турция обсудили реализацию меморандума по Идлибу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что главы турецких и российских оборонных и внешнеполитических ведомств обсудили шаги по реализации меморандума о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.

«Сегодня мы также обсудили шаги по реализации меморандума о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, который был подписан в Сочи», — приводит его слова РИА Новости.

Чавушоглу отметил, что представители двух стран рассмотрели действия, которые будут приниматься для выполнения этого меморандума и устранения каких-либо проблем, «которые могут возникнуть на пути реализации этого важнейшего документа».

В начале декабря Госдепартамент США положительно оценил функционирование зоны деэскалации в Идлибе.