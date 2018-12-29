Чавушоглу: Россия и Турция обсудили реализацию меморандума по Идлибу

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что главы турецких и российских оборонных и внешнеполитических ведомств обсудили шаги по реализации меморандума о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.
Чавушоглу: Россия и Турция обсудили реализацию меморандума по Идлибу
  • Reuters

«Сегодня мы также обсудили шаги по реализации меморандума о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, который был подписан в Сочи», — приводит его слова РИА Новости.

Чавушоглу отметил, что представители двух стран рассмотрели действия, которые будут приниматься для выполнения этого меморандума и устранения каких-либо проблем, «которые могут возникнуть на пути реализации этого важнейшего документа».

В начале декабря Госдепартамент США положительно оценил функционирование зоны деэскалации в Идлибе.

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