WSJ: Турция просит США оказать военную поддержку в Сирии

Турция просит Соединённые Штаты оказать военную поддержку по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* в Сирии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник.

Отмечается, что Турция просит США оказать «существенную» военную поддержку, включая авиаудары, транспорт и логистику.

«Запросы Турции настолько обширные. что если их полностью удовлетворить, то американские военные увеличат своё присутствие в Сирии, а не сократят его», — говорится в тексте.

19 декабря 2018 года США объявили о начале вывода своих войск с территории Сирии.

Представитель сирийских курдов назвал преждевременным решение о выводе войск США.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.