Лавров указал на возможное вмешательство США во внутренние дела России

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в разговоре с Владимиром Соловьёвым для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Вашингтон, обвиняя Москву во вмешательстве в американские выборы, может пытаться повлиять на внутриполитическую ситуацию в России.

«У нас есть не просто какие-то подозрения в их отношении, а их закон, который называется «Закон о поддержке Украины», принятый в 2015 году. В соответствии с ним Госдепартаменту приказано тратить $20 млн в год для того, чтобы продвигать демократию в России, включая финансирование российских НПО, выступающих за «демократизацию» всех сфер жизни», — объяснил он.

По словам министра, организации, которые в рамках указанного закона получают финансирование, в настоящее время проверяются.

«Если эти гранты идут на то, что записано в законе, а именно на «продвижение демократии» в России, это означает изменение внутренней политики страны», — заключил Лавров.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в США фабрикуют предлог ради введения новых антироссийских санкций.

По его словам, американские власти намеренно продолжают политику по запугиванию собственной и мировой общественности «российскими хакерами и блогерами».