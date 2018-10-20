В МИД России заявили о создании властями США предлога для санкций

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в США фабрикуют предлог ради введения новых антироссийских санкций.

Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

По его словам, американские власти намеренно продолжают политику по запугиванию собственной и мировой общественности «российскими хакерами и блогерами». Именно по этой причине США в очередной раз обвинили ещё одну россиянку в том, что она якобы пыталась воздействовать на настроения американских избирателей.

«Понимаем, что в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции. США явно переоценивают собственные возможности», — указал он.

Как добавляет Рябков, США, показывая свою враждебность к России и презрительно относясь ко всему миру, обречены на получение всё более жёсткого отпора.

Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинения российской гражданке во «вмешательстве» в предстоящие в ноябре выборы.