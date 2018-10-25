Министр обороны Китая прокомментировал обвинения США о «вмешательстве»
«В недавних публичных заявлениях американские чиновники обвинили Китай во вмешательстве во внутренние дела США, а также сделали безосновательные заявления относительно внутренней и внешней политики КНР, эти заявления серьёзно подорвали отношения, взаимное доверие и сотрудничество двух стран», — цитирует РИА Новости Фэнхэ.
Он подчеркнул, что Китай выразил свой протест в отношении этих заявлений.
Фэнхэ заявил, что КНР призывает США изменить свои заявления и воздержаться от нанесения ущерба интересам Китая и двусторонним отношениям.
Он подчеркнул, что всем странам необходимо уважать суверенитет, интересы безопасности и развития.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Китай представляет большую «угрозу» выборам, чем Россия.
4 октября в Белом доме подчеркнули, что «действия» России по отношению к США «меркнут на фоне того, что делает Китай».
В Китае отмечали, что не вмешиваются в дела других государств, в том числе в политические процессы США.