Министр обороны Китая прокомментировал обвинения США о «вмешательстве»

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе церемонии открытия Восьмого международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности заявил, что обвинения США о «вмешательстве» Китая в их внутренние дела негативно сказались на отношениях двух стран.

«В недавних публичных заявлениях американские чиновники обвинили Китай во вмешательстве во внутренние дела США, а также сделали безосновательные заявления относительно внутренней и внешней политики КНР, эти заявления серьёзно подорвали отношения, взаимное доверие и сотрудничество двух стран», — цитирует РИА Новости Фэнхэ.

Он подчеркнул, что Китай выразил свой протест в отношении этих заявлений.

Фэнхэ заявил, что КНР призывает США изменить свои заявления и воздержаться от нанесения ущерба интересам Китая и двусторонним отношениям.

Он подчеркнул, что всем странам необходимо уважать суверенитет, интересы безопасности и развития.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Китай представляет большую «угрозу» выборам, чем Россия.

4 октября в Белом доме подчеркнули, что «действия» России по отношению к США «меркнут на фоне того, что делает Китай».

В Китае отмечали, что не вмешиваются в дела других государств, в том числе в политические процессы США.