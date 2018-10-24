Facebook и Twitter не нашли вмешательства Китая в американские выборы

Короткая ссылка
Компании Facebook и Twitter не нашли признаков вмешательства Китая в промежуточные выборы в Соединённых Штатах.
Facebook и Twitter не нашли вмешательства Китая в американские выборы
  • © Jaap Arriens
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компаний.

Как отмечается, ранее Facebook и Twitter заявляли о кампании по дезинформации со стороны России и Ирана.

«Но представители обеих компаний, говорившие на условиях анонимности, заявили, что не нашли доказательств такой деятельности со стороны Китая», — пишет агентство.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Китай представляет большую «угрозу» выборам, чем Россия.

4 октября в Белом доме подчеркнули, что «действия» России по отношению к США «меркнут на фоне того, что делает Китай». 

В Китае отмечали, что не вмешиваются в дела других государств, в том числе в политические процессы США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить