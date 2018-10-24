Facebook и Twitter не нашли вмешательства Китая в американские выборы

Компании Facebook и Twitter не нашли признаков вмешательства Китая в промежуточные выборы в Соединённых Штатах.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компаний.

Как отмечается, ранее Facebook и Twitter заявляли о кампании по дезинформации со стороны России и Ирана.

«Но представители обеих компаний, говорившие на условиях анонимности, заявили, что не нашли доказательств такой деятельности со стороны Китая», — пишет агентство.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Китай представляет большую «угрозу» выборам, чем Россия.

4 октября в Белом доме подчеркнули, что «действия» России по отношению к США «меркнут на фоне того, что делает Китай».

В Китае отмечали, что не вмешиваются в дела других государств, в том числе в политические процессы США.