Невеста Хашукджи требует наказания для виновных в убийстве журналиста

Хатиджа Дженгиз, невеста Джамаля Хашукджи, потребовала наказания для виновных в убийстве саудовского журналиста.

Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Khashoggi's fiancee demands punishment for all involved in 'savagery' pic.twitter.com/Yl5kHeKujQ — AFP news agency (@AFP) 26 октября 2018 г.

Она также назвала произошедшее «дикостью».

Ранее власти Турции предоставили Дженгиз государственную защиту.

20 октября в Саудовской Аравии рассказали, что Хашукджи был убит во время конфликта в генконсульстве королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.

Позднее в Эр-Рияде заявили, что убийство журналиста было преднамеренным.