Невеста Хашукджи требует наказания для виновных в убийстве журналиста
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
#BREAKING Khashoggi's fiancee demands punishment for all involved in 'savagery' pic.twitter.com/Yl5kHeKujQ— AFP news agency (@AFP) 26 октября 2018 г.
Она также назвала произошедшее «дикостью».
Ранее власти Турции предоставили Дженгиз государственную защиту.
20 октября в Саудовской Аравии рассказали, что Хашукджи был убит во время конфликта в генконсульстве королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.
Позднее в Эр-Рияде заявили, что убийство журналиста было преднамеренным.