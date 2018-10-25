Генпрокурор Саудовской Аравии назвал преднамеренным убийство Хашукджи

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Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашукджи было преднамеренным.
Генпрокурор Саудовской Аравии назвал преднамеренным убийство Хашукджи
  • Reuters

Об этом сообщает Al Arabiya.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал версию Саудовской Аравии относительно убийства журналиста Джамаля Хашукджи «худшим прикрытием в истории».

20 октября в Саудовской Аравии признали, что журналист был убит во время конфликта на территории генконсульства королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября. 

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