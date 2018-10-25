Генпрокурор Саудовской Аравии назвал преднамеренным убийство Хашукджи
- Reuters
Об этом сообщает Al Arabiya.
BREAKING: #Saudi Public Prosecutor says #JamalKhashoggi killing was premeditated pic.twitter.com/1t1M81OqXe— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 25 октября 2018 г.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал версию Саудовской Аравии относительно убийства журналиста Джамаля Хашукджи «худшим прикрытием в истории».
20 октября в Саудовской Аравии признали, что журналист был убит во время конфликта на территории генконсульства королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.