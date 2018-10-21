СМИ сообщили о предоставлении госзащиты невесте Хашукджи в Турции
Власти Турции предоставили государственную защиту Хатидже Дженгиз, которая была невестой убитого журналиста Джамаля Хашукджи.
- © Straesser, H.
- globallookpress.com
Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на источник в администрации губернатора Стамбула.
По данным издания, девушке будет обеспечена круглосуточная охрана.
Ранее в Турции заявили о намерении выяснить все детали убийства Хашукджи.
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