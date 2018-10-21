СМИ сообщили о предоставлении госзащиты невесте Хашукджи в Турции

Власти Турции предоставили государственную защиту Хатидже Дженгиз, которая была невестой убитого журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на источник в администрации губернатора Стамбула.

По данным издания, девушке будет обеспечена круглосуточная охрана.

Ранее в Турции заявили о намерении выяснить все детали убийства Хашукджи.