В Турции заявили о намерении выяснить все детали убийства Хашукджи

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что турецкая сторона намерена выяснить все обстоятельства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщает Anadolu.

«Турция установит все детали происшествия, все могут быть в этом уверены... Раскрытие преступления — это наш долг чести. Все возможности для этого будут использованы. Такова воля президента», — сказал он.

Челик добавил, что следователи не намерены кого-то обвинять заранее, но независимое расследование выяснит все обстоятельства происшествия.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что журналист Джамаль Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября.

В Белом доме уже выразили соболезнования в связи со смертью Хашукджи.