Патрушев и Болтон обсудили сотрудничество России и США по стратегическим вопросам

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе переговоров обсудили сотрудничество Москвы и Вашингтона по стратегическим вопросам.
Патрушев и Болтон обсудили сотрудничество России и США по стратегическим вопросам
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского Совбеза Евгения Аношина.

«Встреча Николая Патрушева и Джона Болтона завершилась в Москве. Обсуждены перспективы выстраивания диалога между Москвой и Вашингтоном по стратегическим вопросам», — сказал он.

По словам Аношина, стороны отметили важность продолжения контактов в сфере безопасности, в том числе на уровне ряда министерств и ведомств двух стран.

Ранее сообщалось, что Болтон и Патрушев обсудили ряд вопросов, в том числе «соглашения о вооружении».

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