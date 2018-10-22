Патрушев и Болтон обсудили сотрудничество России и США по стратегическим вопросам

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе переговоров обсудили сотрудничество Москвы и Вашингтона по стратегическим вопросам.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского Совбеза Евгения Аношина.

«Встреча Николая Патрушева и Джона Болтона завершилась в Москве. Обсуждены перспективы выстраивания диалога между Москвой и Вашингтоном по стратегическим вопросам», — сказал он.

По словам Аношина, стороны отметили важность продолжения контактов в сфере безопасности, в том числе на уровне ряда министерств и ведомств двух стран.

Ранее сообщалось, что Болтон и Патрушев обсудили ряд вопросов, в том числе «соглашения о вооружении».

20 октября американский лидер Дональд Трамп заявил о планах США выйти Договора о РСМД.

Политолог и президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров, комментируя ситуацию в беседе с Пятым каналом, сказал, что Соединённые Штаты обеспокоены растущим влиянием России, а ДРСМД ограничивает Вашингтон в действиях.