В Японии заявили о намерении следить за ситуацией вокруг ДРСМД

Япония будет внимательно следить за действиями США и России в связи с решением американского лидера Дональда Трампа о выходе из договора о РСМД. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

«С учётом роли договора в контроле над вооружениями и разоружении, а также влияния, которое он может оказать на ситуацию в региональной безопасности, мы намерены внимательно следить за действиями США и России», — цитирует его РИА Новости.

20 октября Трамп анонсировал выход США из договора о РСМД.

Ряд стран уже высказали своё мнение по этому поводу. В частности, власти Германии выразили сожаление в связи с этим решением, а министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон поддержит Вашингтон в данном вопросе.