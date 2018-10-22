В Японии заявили о намерении следить за ситуацией вокруг ДРСМД

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Япония будет внимательно следить за действиями США и России в связи с решением американского лидера Дональда Трампа о выходе из договора о РСМД. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

«С учётом роли договора в контроле над вооружениями и разоружении, а также влияния, которое он может оказать на ситуацию в региональной безопасности, мы намерены внимательно следить за действиями США и России», — цитирует его РИА Новости.

20 октября Трамп анонсировал выход США из договора о РСМД.

Ряд стран уже высказали своё мнение по этому поводу. В частности, власти Германии выразили сожаление в связи с этим решением, а министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон поддержит Вашингтон в данном вопросе.

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