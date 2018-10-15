СМИ: Ким Чен Ын отказался предоставить США список ядерных объектов

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался передать американскому госсекретарю Майку Помпео список ядерных объектов до подписания декларации о формальном прекращении Корейской войны.

Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники.

По данным издания, Помпео во время своего визита в Пхеньян 7 октября обратился к Ким Чен Ыну с просьбой «предоставить хотя бы частичный список ядерных объектов».

Лидер КНДР ответил на это предложение отказом. По словам источников, своё решение он объяснил тем, что Соединённые Штаты всё равно будут сомневаться в актуальности этого списка, поскольку между двумя государствами не установилось доверие.

Ранее Помпео заявил, что договорился с лидером КНДР о создании совместной рабочей группы по вопросам денуклеаризации и нового саммита двух стран.

24 мая в Северной Корее демонтировали ядерный полигон Пхунгери. Впоследствии в Пхеньяне заявили о готовности работать над созданием безъядерного мира.

В июне эксперт Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с изданием «ПолитЭксперт» обещание США снять санкции с КНДР после полной денуклеаризации.