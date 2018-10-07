США и КНДР создадут рабочую группу по денуклеаризации и новому саммиту

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что они с северокорейским лидером Ким Чен Ыном договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам денуклеаризации и нового саммита между двумя странами.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего секретаря президента Южной Кореи по связям с общественностью Юн Ён Чхана.

«Госсекретарь Помпео сообщил, что две стороны договорились создать рабочую группу, чтобы в ближайшее время договориться о графике процесса денуклеризации и саммита США и Северной Кореи», — заявил он.

Также сообщается, что Помпео и Ким Чен Ын договорились продолжить обсуждение с целью определения точного места и времени проведения саммита США — КНДР.

Ранее госсекретарь США заявил, что у него состоялась «хорошая поездка в Пхеньян».