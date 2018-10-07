Помпео прибыл в КНДР для переговоров с Ким Чен Ыном
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По данным агентства, Помпео и Ким Чен Ын планируют обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
Отмечается, что госсекретарь США прибыл в Пхеньян из Токио, где он провёл встречу с премьером Японии Синдзо Абэ и главой МИД Таро Коно.
(LEAD) Pompeo arrives in N. Korea for meeting with Kim Jong-un https://t.co/DW50Et94Or— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 7 октября 2018 г.
Ранее стало известно, что Помпео и Абэ обсудили координацию по денуклеаризации Корейского полуострова.