Помпео прибыл в КНДР для переговоров с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Пхеньян для проведения переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом информирует «Рёнхап».

По данным агентства, Помпео и Ким Чен Ын планируют обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

Отмечается, что госсекретарь США прибыл в Пхеньян из Токио, где он провёл встречу с премьером Японии Синдзо Абэ и главой МИД Таро Коно.

(LEAD) Pompeo arrives in N. Korea for meeting with Kim Jong-un https://t.co/DW50Et94Or — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 7 октября 2018 г.

Ранее стало известно, что Помпео и Абэ обсудили координацию по денуклеаризации Корейского полуострова.