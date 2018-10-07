Помпео прибыл в КНДР для переговоров с Ким Чен Ыном

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Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Пхеньян для проведения переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом информирует «Рёнхап».
Помпео прибыл в КНДР для переговоров с Ким Чен Ыном
  • © Reuters

По данным агентства, Помпео и Ким Чен Ын планируют обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

Отмечается, что госсекретарь США прибыл в Пхеньян из Токио, где он провёл встречу с премьером Японии Синдзо Абэ и главой МИД Таро Коно. 

Ранее стало известно, что Помпео и Абэ обсудили координацию по денуклеаризации Корейского полуострова.

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