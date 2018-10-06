Помпео и Абэ обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова

Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров в Токио обсудили координацию по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Как отмечается, Абэ поблагодарил Помпео за то, что его визит в Токио состоялся в преддверии поездки в Северную Корею.

«Я бы хотел иметь с вами полную координацию по нашей политике в отношении КНДР, вопросу удерживаемых в стране, проблеме ядерной и ракетной программ», — сказал он.

В свою очередь, Помпео пообещал Абэ держать японскую сторону в курсе подвижек процесса денуклеаризации.

Помпео прибыл в Японию в рамках азиатского турне.