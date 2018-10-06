Помпео прибыл в Японию для встречи с Абэ
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Японию для встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ, а также министром иностранных дел Таро Коно.
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Об этом сообщает агентство «Киодо».
Отмечается, что после переговоров в Японии Помпео отправится в Северную Корею.
Ранее стало известно, что Помпео 7 октября приедет в Пхеньян, где встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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