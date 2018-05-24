В Пхеньяне заявили о готовности КНДР работать над созданием безъядерного мира

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КНДР готова сотрудничать с миролюбивыми народами в строительстве безъядерного мира. Об этом говорится в заявлении северокорейского Института ядерного оружия, который проводил демонтаж полигона Пхунгери.
В Пхеньяне заявили о готовности КНДР работать над созданием безъядерного мира
  • Reuters

«Мы продолжим тесно сотрудничать с миролюбивыми людьми в целях создания мира без ядерного оружия, нового мира, в котором реализуются человеческие мечты», — говорится в пресс-релизе, поступившем в RT.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее завершился демонтаж ядерного полигона.

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