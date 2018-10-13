Антонов прокомментировал ситуацию вокруг КНДР

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что у Москвы вызывает беспокойство тот факт, что ни одна ядерная боеголовка КНДР пока не уничтожена.

«Много вопросов о том, как быстро нам удастся добиться денуклеаризации Корейского полуострова. Мы поддерживаем усилия США на этом направлении...Однако вызывает беспокойство то, что до сегодняшнего дня пока ни одной боеголовки, равно как и ракеты, не демонтировано», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что они с северокорейским лидером Ким Чен Ыном договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам денуклеаризации и нового саммита между двумя странами.

В июне эксперт Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с изданием «ПолитЭксперт» обещание США снять санкции с КНДР после полной денуклеаризации.