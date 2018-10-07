Мун Чжэ Ин рассказал о перспективах саммита США и КНДР

Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин в ходе встречи с американским госсекретарём Майком Помпео заявил, что будущий саммит США и КНДР поможет достичь «необратимого прогресса» в денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщает администрация президента Южной Кореи в Facebook.

«Я надеюсь, что нынешний визит в Северную Корею госсекретаря Помпео и второй саммит США и Северной Кореи... помогут достичь решающего и необратимого прогресса в мирном процессе и процессе денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в сообщении Мун Чжэ Ина.

Ранее Помпео заявил, что они с северокорейским лидером Ким Чен Ыном договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам денуклеаризации и нового саммита между двумя странами.

В июне эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.