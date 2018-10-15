Оман выразил поддержку Саудовской Аравии в деле Хашукджи

Оман выразил поддержку Саудовской Аравии в расследовании исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает SPA со ссылкой на МИД Омана.

«Основываясь на крепких братских отношениях между Султанатом и Королевством Саудовской Аравии, султанат внимательно изучил заявление министерства иностранных дел Саудовской Аравии. Султанат поддерживает Королевство в его усилиях выяснить правду», — говорится в сообщении.

Ранее Британия, ФРГ и Франция призвали расследовать пропажу саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

По данным СМИ, обозреватель американской газеты The Washington Post Хашукджи пропал в Турции 2 октября, после того как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.

Впоследствии СМИ сообщили, что Турция уведомила США о наличии в распоряжении Анкары записей, которые подтверждают смерть журналиста.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность решиться на «суровое наказание», если будет доказано, что саудовские власти причастны к исчезновению Хашукджи.

В Эр-Рияде ответили, что могут принять более серьёзные меры в случае введения санкций США и Великобритании.