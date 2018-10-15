Египет призвал к прозрачному расследованию исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает газета Al-Masry Al-Youm со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Ахмада Хафеза.

Отмечается, что, по словам Хафеза, Египет поддерживает Саудовскую Аравию в её усилиях в вопросе урегулирования этого инцидента.

Он также подчеркнул важность «раскрытия правды того, что произошло, в рамках прозрачного расследования».

Ранее Британия, ФРГ и Франция призвали расследовать пропажу саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

По данным СМИ, обозреватель американской газеты The Washington Post Хашукджи пропал в Турции 2 октября, после того как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.

Впоследствии СМИ сообщили, что Турция уведомила США о наличии в распоряжении Анкары записей, которые подтверждают смерть журналиста.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность решиться на «суровое наказание», если будет доказано, что саудовские власти причастны к исчезновению Хашукджи.

В Эр-Рияде ответили, что могут принять более серьёзные меры в случае введения санкций США и Великобритании.