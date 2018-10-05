Германия присоединилась к обвинениям России в кибератаках

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Германия вслед за Нидерландами, Британией и США обвинила Россию в причастности к масштабным кибератакам.
Германия присоединилась к обвинениям России в кибератаках
  • РИА Новости

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Как отмечается, Берлин «с вероятностью, граничащей с уверенностью, исходит из того, что за хакерской группой APT28 стоит российская спецслужба ГРУ».

По словам Зайберта, подобные заявления основаны на «совокупности очень хорошей собственной системы источников и собранных фактов».

Германия, как подчёркивается, «полностью доверяет» сведениям британских и нидерландских ведомств.

Зайберт выступил с осуждением подобных атак «на международные организации и учреждения своих союзников» и призвал Россию «признать свою ответственность и прекратить такие действия».

Ранее в Службе безопасности Украины также обвинили Россию в осуществлении хакерских атак

4 октября Британия обвинила Россию в кибератаках на Всемирное антидопинговое агентство.

Позднее Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян. 

Франция и Канада поддержали данные обвинения. 

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