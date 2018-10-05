Германия присоединилась к обвинениям России в кибератаках
- РИА Новости
Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Как отмечается, Берлин «с вероятностью, граничащей с уверенностью, исходит из того, что за хакерской группой APT28 стоит российская спецслужба ГРУ».
По словам Зайберта, подобные заявления основаны на «совокупности очень хорошей собственной системы источников и собранных фактов».
Германия, как подчёркивается, «полностью доверяет» сведениям британских и нидерландских ведомств.
Зайберт выступил с осуждением подобных атак «на международные организации и учреждения своих союзников» и призвал Россию «признать свою ответственность и прекратить такие действия».
Ранее в Службе безопасности Украины также обвинили Россию в осуществлении хакерских атак.
4 октября Британия обвинила Россию в кибератаках на Всемирное антидопинговое агентство.
Позднее Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.