Мэттис призвал Россию к соблюдению ДРСМД

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Глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис заявил, что Россия «должна вернуться» к выполнению взятых на себя обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Мэттис призвал Россию к соблюдению ДРСМД
  • Reuters

По его словам, если российская сторона не выполнит данные условия, США примут соответствующие меры.

«Как заявила ранее постпред (США при НАТО Кэй Бэйли. — RT) Хатчисон, Россия должна вернуться к соблюдению ДРСМД. В противном случае США придётся ответить на неуважение ограничений договора», — цитирует Мэттиса ТАСС.

Ранее Хатчисон заявила, что Россия якобы работает над производством новых ракет.

Она призвала к прекращению данной деятельности, а также отметила, что в случае успешного завершения разработок США будут вынуждены принять ответные меры, которые, по словам Хатчисон, будут заключаться в том, чтобы сбивать российские ракеты.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил слова американского постпреда.

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