В Госдуме прокомментировали заявление США о «нарушениях» Россией ДРСМД

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Полина Полетаева, Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT заявление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о том, что России следует вернуться «к соблюдению положений» Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).
В Госдуме прокомментировали заявление США о «нарушениях» Россией ДРСМД
  • Reuters

«На сегодняшний момент Россия соблюдает все договоры, которые мы заключили. Если США считают иначе, они должны предъявить железные доказательства», — сказал он.

Депутат уверен, что России следует защищать свои интересы во всех заключаемых и уже заключённых договорах.

«Россия должна рассматривать своё участие в каких-либо договорах на предмет соответствия наших интересов… Если в перспективе понадобится расторгать или пересматривать какие-либо договора, это обязательно нужно будет сделать. Для нашей безопасности и для охлаждения некоторых горячих голов, которые разворачивают вокруг нашей страны системы ПРО, размещают натовские военные базы на территориях государств бывшего Варшавского договора, стягивают бронетехнику на территорию Польши и размещают в океане свои военно-морские базы, нам необходимо пересмотреть свои стратегические планы», — заявил он.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон обвинила Россию в «нарушениях» ДРСМД.

По словам постпреда, России «следует вернуться» к соблюдению положений ДРСМД, в противном случае США будут вынуждены учитывать потенциальные возможности российской стороны для защиты собственных интересов и интересов Североатлантического альянса.

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