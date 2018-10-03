Эксперт оценил заявление США о «нарушениях» Россией ДРСМД

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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил заявление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о том, что России следует вернуться «к соблюдению положений» Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Эксперт оценил заявление США о «нарушениях» Россией ДРСМД
  • РИА Новости

По словам эксперта, на данный момент в Соединённых Штатах сложилась ситуация, когда деятельность министерств и ведомств плохо скоординирована.

Как полагает Васильев, американская сторона, видимо, сама не ожидала последних необдуманных слов Хатчисон, не ожидала, что по принципу обратной реакции в России эти высказывания будут очень негативно восприняты.

«Я думаю, что в США какая-то часть всё же учла, что в ходе предвыборной кампании и растущей неразберихи нагнетать внешнюю напряжённость по поводу довольно пустых, необдуманных заявлений, которые могут вызвать негативную реакцию России, по всей видимости, не следует», — сказал он.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявление США о «нарушениях» Россией ДРСМД.

Также заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН оценил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы «нарушает» положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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