Эксперт оценил заявление США о «нарушениях» Россией ДРСМД

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил заявление постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о том, что России следует вернуться «к соблюдению положений» Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам эксперта, на данный момент в Соединённых Штатах сложилась ситуация, когда деятельность министерств и ведомств плохо скоординирована.

Как полагает Васильев, американская сторона, видимо, сама не ожидала последних необдуманных слов Хатчисон, не ожидала, что по принципу обратной реакции в России эти высказывания будут очень негативно восприняты.

«Я думаю, что в США какая-то часть всё же учла, что в ходе предвыборной кампании и растущей неразберихи нагнетать внешнюю напряжённость по поводу довольно пустых, необдуманных заявлений, которые могут вызвать негативную реакцию России, по всей видимости, не следует», — сказал он.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявление США о «нарушениях» Россией ДРСМД.

Также заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН оценил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы «нарушает» положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.