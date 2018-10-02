В АТОР рассказали о росте популярности Солсбери среди российских туристов

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что британский город Солсбери стал популярен среди российских туристов после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В АТОР рассказали о росте популярности Солсбери среди российских туристов
  • РИА Новости

Ломидзе уточнила, что Солсбери обычно входил в экскурсионный тур продолжительностью один день, в ходе которого туристы заезжают в сам город, а также посещают Стоунхендж.

По её словам, исторический комплекс ранее привлекал особое внимание туристов.

«Если выстраивать рейтинг маршрутов для тех туристов, которые приезжают в Лондон, то маршрут с посещением Солсбери и Стоунхенджа сейчас занимает 1-2 место», — цитирует её РИА Новости.

Ранее газета The Guardian писала, что власти Солсбери намерены провести ребрендинг из-за того, что город стал ассоциироваться с отравлением Скрипалей.

Также сообщалось, что портал TripAdvisor временно отключил возможность оставлять комментарии о соборе в британском городе Солсбери, который был упомянут в интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, «подозреваемых» в деле об отравлении. 

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