В горсовете Солсбери заявили о падении туристического потока
- Reuters
Об этом сообщает The Telegraph.
По словам Дина, спад в туристической сфере отразился на компаниях, работающих в городе.
«Нам нужно двигаться дальше и показывать, что мы открыты для бизнеса, но ложные тревоги, подобные этому (инциденту в ресторане. — RT), препятствуют прогрессу», — cказал он.
Как отмечает издание, ссылаясь на официальные данные, туристический поток в Солсбери начал падать с марта нынешнего года, когда появилась информация об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Общее число посетителей города сократилось на 12%.
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина почувствовали себя плохо после посещения ресторана итальянской кухни Prezzo, который находится в Солсбери.
Позднее в полиции заявили, что вещество, которым, как предполагают британские власти, отравили Скрипалей, не имеет отношения к данному инциденту.