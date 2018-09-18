В горсовете Солсбери заявили о падении туристического потока

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Глава городского совета Солсбери Мэтью Дин сообщил о падении туристического потока после инцидентов с отравлением людей.
В горсовете Солсбери заявили о падении туристического потока
  • Reuters

Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Дина, спад в туристической сфере отразился на компаниях, работающих в городе.

«Нам нужно двигаться дальше и показывать, что мы открыты для бизнеса, но ложные тревоги, подобные этому (инциденту в ресторане. — RT), препятствуют прогрессу», — cказал он.

Как отмечает издание, ссылаясь на официальные данные, туристический поток в Солсбери начал падать с марта нынешнего года, когда появилась информация об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Общее число посетителей города сократилось на 12%.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина почувствовали себя плохо после посещения ресторана итальянской кухни Prezzo, который находится в Солсбери.

Позднее в полиции заявили, что вещество, которым, как предполагают британские власти, отравили Скрипалей, не имеет отношения к данному инциденту.

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