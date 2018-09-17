Британская полиция прокомментировала ситуацию с пострадавшими в ресторане в Солсбери

Полиция британского графства Уилтшир прокомментировала ситуацию с пострадавшими посетителями ресторана в Солсбери.

По данным полицейских, людей, пожаловавшихся на плохое самочувствие, доставили в больницу и осмотрели.

«Оба были доставлены в районную больницу Солсбери и прошли клиническую оценку. Теперь мы можем подтвердить, что нет никаких причин считать, что «Новичок» (А-234. — RT) был задействованным в данном деле веществом. Оба пострадавших останутся в больнице под наблюдением», — указывается в официальном заявлении.

В полиции также добавили, что пока неизвестно, имело ли место в данном случае преступление или нет.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что двое человек, мужчина и женщина, заявили, что почувствовали себя плохо после посещения ресторана итальянской кухни Prezzo, который находится в Солсбери.

Позднее СМИ сообщили о состоянии здоровья пострадавших посетителей ресторана.