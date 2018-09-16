Два человека заявили о плохом самочувствии после посещения ресторана в Солсбери

Полиция графства Уилтшир сообщила о том, что двое человек, мужчина и женщина, заявили, что почувствовали себя плохо после посещения ресторана итальянской кухни Prezzo, который находится в Солсбери.

Reuters

Отмечается, что в настоящее время ресторан закрыт. Statement regarding incident in Prezzo, High Street, Salisbury - pic.twitter.com/GJOxYYW7JO — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) 16 сентября 2018 г. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также причины плохого самочувствия посетителей ресторана. 4 июля появилась информация, что в британском Эймсбери два человека были доставлены в критическом состоянии в больницу Солсбери после воздействия неизвестного вещества. Пострадавшая Дон Стёрджесс скончалась в больнице, её спутник Чарли Роули был выписан из больницы 20 июля.