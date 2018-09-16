Два человека заявили о плохом самочувствии после посещения ресторана в Солсбери

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Полиция графства Уилтшир сообщила о том, что двое человек, мужчина и женщина, заявили, что почувствовали себя плохо после посещения ресторана итальянской кухни Prezzo, который находится в Солсбери.
Два человека заявили о плохом самочувствии после посещения ресторана в Солсбери
  • Reuters

Отмечается, что в настоящее время ресторан закрыт.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также причины плохого самочувствия посетителей ресторана.

4 июля появилась информация, что в британском Эймсбери два человека были доставлены в критическом состоянии в больницу Солсбери после воздействия неизвестного вещества. Пострадавшая Дон Стёрджесс скончалась в больнице, её спутник Чарли Роули был выписан из больницы 20 июля.

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