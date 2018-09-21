Эксперт объяснил цель введения США новых санкций против Китая

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с RT объяснил введение санкций США в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая из-за приобретения истребителей Су-35 и систем С-400 у «Рособоронэкспорта».

«Введение этих санкций по факту закупок у «Росвооружения» истребителей Су-35 и наших зенитно-ракетных комплексов С-400 — это только первая ласточка. Санкции против Китая будут расширяться. Главная цель — остановить стремительное научно-техническое развитие Китая. Это в первую очередь. Потому что это развитие угрожает монопольному положению США на международной арене — и в международных политических отношениях, и в экономических отношениях прежде всего. Второстепенная цель — сократить соперничество других стран в экономических областях. В данном случае, поскольку мы являемся вторым в мире экспортёром вооружения, то, конечно, преследуется цель создать преференции собственным, американским компаниям военно-промышленного комплекса, которые производят аналогичные виды вооружения. Но главные цели — военно-стратегическая и политическая», — выразил мнение эксперт.

Холодков также добавил, что санкции в отношении Китая будут ужесточаться и охватывать всё новые сферы.

«Я думаю, противостояние США и Китая, прежде всего в экономической области, будет продолжаться достаточно долго. И оно будет ужесточаться: введение новых пошлин и введение санкций, то есть запрет на любые торгово-экономические операции с китайскими юридическими лицами», — отметил он.

Ранее Соединённые Штаты ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая, а также его главы Ли Шанфу.

В свою очередь, Китай выразил «крайнее возмущение» введёнными США санкциями из-за военного сотрудничества с Россией.