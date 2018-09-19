В Сеуле заявили о фактическом прекращении войны на Корейском полуострове

Представитель администрации президента Южной Кореи заявил, что договорённости Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына могут свидетельствовать о прекращении войны на Корейском полуострове.

«Лидеры Юга и Севера своими договорённостями фактически объявили о прекращении войны на Корейском полуострове», — цитирует его РИА Новости.

С момента окончания Корейской войны прошло 65 лет, однако до сих пор отношения между Севером и Югом регламентирует лишь соглашение о перемирии.

Ранее стало известно, что представители КНДР и Южной Кореи по итогам переговоров в Пхеньяне достигли соглашения о мерах по денуклеаризации, устранении угрозы войны и мерах по установлению доверия.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН прокомментировал встречу двух лидеров.