В Сеуле заявили о фактическом прекращении войны на Корейском полуострове

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Представитель администрации президента Южной Кореи заявил, что договорённости Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына могут свидетельствовать о прекращении войны на Корейском полуострове.
В Сеуле заявили о фактическом прекращении войны на Корейском полуострове
  • Reuters

«Лидеры Юга и Севера своими договорённостями фактически объявили о прекращении войны на Корейском полуострове», — цитирует его РИА Новости.

С момента окончания Корейской войны прошло 65 лет, однако до сих пор отношения между Севером и Югом регламентирует лишь соглашение о перемирии.

Ранее стало известно, что представители КНДР и Южной Кореи по итогам переговоров в Пхеньяне достигли соглашения о мерах по денуклеаризации, устранении угрозы войны и мерах по установлению доверия. 

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН прокомментировал встречу двух лидеров.

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