Мун Чжэ Ин намерен провести встречу с Трампом 24 сентября

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин намерен провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом 24 сентября.
Мун Чжэ Ин намерен провести встречу с Трампом 24 сентября
  • © Oliver Contreras
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на представителя южнокорейской администрации.

Как уточняется, в ходе встречи Мун Чжэ Ин намерен проинформировать Трампа об итогах межкорейского саммита в Пхеньяне.

Ранее стало известно, что представители КНДР и Южной Кореи по итогам переговоров в Пхеньяне заключили военное соглашение. 

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН прокомментировал встречу двух лидеров в Пхеньяне.

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