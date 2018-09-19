Мун Чжэ Ин намерен провести встречу с Трампом 24 сентября
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Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на представителя южнокорейской администрации.
Как уточняется, в ходе встречи Мун Чжэ Ин намерен проинформировать Трампа об итогах межкорейского саммита в Пхеньяне.
Ранее стало известно, что представители КНДР и Южной Кореи по итогам переговоров в Пхеньяне заключили военное соглашение.
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН прокомментировал встречу двух лидеров в Пхеньяне.