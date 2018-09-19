Эксперт оценил итоги переговоров КНДР и Южной Кореи

Руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов прокомментировал в беседе с RT итоги прошедших в Пхеньяне переговоров между представителями КНДР и Южной Кореи.

«Это, пожалуй, самая символическая встреча из всех трёх, которые произошли в этом году. Мун Чже Ину был оказан приём по качеству и виду лучше, чем любым другим высоким посетителям. Создавалась атмосфера, что это действительно дружба и восстановление утраченных связей. В принципе повторяет, то, что было в 2000-х — сближение двух Корей до разрыва отношений, наращивание количества встреч. Пока обе Кореи проходят тот путь, который уже был пройден, тем не менее важно, что подписан военный договор между Министерствами обороны, который предполагает снижение напряжения и устранение опасности взаимного нападения», — отметил Маслов. Эксперт отметил, что КНДР подтвердила своё стремление к денуклеаризации.

«Северная Корея хочет показать, что идёт решение вопроса между двумя Кореями, тем не менее США, которые довольно жёстко давили на КНДР, больших шагов в плане ослабления санкций не сделали. В КНДР возникает ряд вопросов, почему противоположная сторона ничего не делает. Конечно, Южная Корея во многом под зонтиком США, но Мун Чже Ин хочет стать самостоятельным лидером, не хочет быть марионеткой. Он форсирует эти связи, чтобы показать самостоятельность и готовность пойти на целый ряд соглашений ещё до окончательной денуклеаризации КНДР», — заключил Маслов.

Ранее представители Южной Кореи и КНДР подписали совместное заявление по итогам прошедших в Пхеньяне переговоров, направленное на снижение напряжённости и предотвращение случайных столкновений.