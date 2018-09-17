Власти США попросили членов семьи посла Палестины покинуть страну

Глава миссии Организации освобождения Палестины (ООП) Хусам Зомлот в беседе с РИА Новости рассказал, что власти США попросили членов его семьи покинуть страну.

globallookpress.com

© Michael Brochstein

«Моя семья была удивлена вечером в воскресенье просьбой властей покинуть страну. Мою семью и моих детей попросили немедленно уехать. Они едут в Рамаллах», — уточнил он. 10 сентября Государственный департамент объявил о решении закрыть дипломатическую миссию ООП в Вашингтоне. Ранее США прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.