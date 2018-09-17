Власти США попросили членов семьи посла Палестины покинуть страну

Короткая ссылка
Глава миссии Организации освобождения Палестины (ООП) Хусам Зомлот в беседе с РИА Новости рассказал, что власти США попросили членов его семьи покинуть страну.
Власти США попросили членов семьи посла Палестины покинуть страну
  • globallookpress.com
  • © Michael Brochstein

«Моя семья была удивлена вечером в воскресенье просьбой властей покинуть страну. Мою семью и моих детей попросили немедленно уехать. Они едут в Рамаллах», — уточнил он.

10 сентября Государственный департамент объявил о решении закрыть дипломатическую миссию ООП в Вашингтоне. 

Ранее США прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить