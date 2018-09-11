Науэрт рассказала, в каком случае офис ООП в США сможет возобновить деятельность

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Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт в ходе брифинга назвала условия, при соблюдении которых офис Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне сможет возобновить работу.

«Мы хотим, чтобы они (палестинцы. — RT) говорили и работали на пользу лучшего будущего для израильтян и палестинцев... Офис может быть открыт в будущем, но мы определённо хотели бы, чтобы они предприняли значимые шаги в этом направлении», — объяснила она.

10 сентября американское внешнеполитическое ведомство объявило о решении закрыть дипломатическую миссию ООП в Вашингтоне. 

По словам представителей Госдепа, в 2017 году Соединённые Штаты разрешили отделению проводить операции «в поддержку достижения прочного, всеобъемлющего мира между израильтянами и палестинцами», однако ООП не предприняла шагов для начала переговоров.

Ранее США прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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