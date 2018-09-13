В Палестине назвали условия возможной встречи Аббаса с Трампом

В Палестине назвали три условия, при соблюдении которых может состояться встреча палестинского и американского лидеров Махмуда Аббаса и Дональда Трампа на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает Dunya Al Watan со ссылкой на члена Палестинского национального совета Валида Авада.

По его словам, американская администрация выступила с предложением провести встречу на высшем уровне в ходе предстоящего мероприятия в Нью-Йорке.

«Он (Аббас. — RT) выдвинул три условия для согласия на встречу, без выполнения которых она никогда не состоится. Первое — это пересмотр решения Трампа по Иерусалиму и переводу туда посольства из Тель-Авива», — отметил Авад.

Вторым условием, по его словам, является требование сменить команду США, ответственную за переговоры между палестинцами и израильтянами.

Третье — официально закрыть тему так называемой сделки века (план Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной) «раз и навсегда».

10 сентября американское внешнеполитическое ведомство объявило о решении закрыть дипломатическую миссию Организации освобождения Палестины в Вашингтоне.

Ранее США прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.