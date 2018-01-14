Аббас назвал «пощёчиной» план Трампа по решению конфликта между Израилем и Палестиной

Палестинский лидер Махмуд Аббас назвал «пощёчиной» план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает «Синьхуа».

В ходе чрезвычайного заседания Центрального совета Организации освобождения Палестины Аббас отметил, что в государстве не признают США посредником в урегулировании конфликта с Израилем и не примут «сделку века», которую готовит Трамп, и назвал инициативу американского лидера «пощёчиной».

Отмечается, что на мероприятии, в частности, обсуждались вопросы ближневосточного урегулирования и решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Palestinian President Abbas slams the peace deal proposed by U.S. President Donald Trump, calling it a "a slap on the face," stressing the US is no longer a sponsor of the peace process after its declaration on Jerusalem https://t.co/3N1aEeqvmGpic.twitter.com/uOGBN8VGO2 — China Xinhua News (@XHNews) 14 января 2018 г.

«Нет и тысячу раз нет — вот что мы говорим Трампу», — заявил палестинский лидер.

Ранее представитель Аббаса Набил Абу Рудейна заявил, что решение американского лидера о признании Иерусалима столицей Израиля и принятие кнессетом постановления о единой столице равнозначно объявлению войны палестинскому народу.

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.