Аббас назвал «пощёчиной» план Трампа по решению конфликта между Израилем и Палестиной

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Палестинский лидер Махмуд Аббас назвал «пощёчиной» план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает «Синьхуа».

В ходе чрезвычайного заседания Центрального совета Организации освобождения Палестины Аббас отметил, что в государстве не признают США посредником в урегулировании конфликта с Израилем и не примут «сделку века», которую готовит Трамп, и назвал инициативу американского лидера «пощёчиной».

Отмечается, что на мероприятии, в частности, обсуждались вопросы ближневосточного урегулирования и решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

«Нет и тысячу раз нет — вот что мы говорим Трампу», — заявил палестинский лидер.

Ранее представитель Аббаса Набил Абу Рудейна заявил, что решение американского лидера о признании Иерусалима столицей Израиля и принятие кнессетом постановления о единой столице равнозначно объявлению войны палестинскому народу. 

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.

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