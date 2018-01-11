Аббас планирует посетить Россию в феврале
Посол Палестины Абдельхафиз Нофаль сообщил, что палестинский лидер Махмуд Аббас намерен посетить Россию в феврале для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.
«Визит планируется на первую половину февраля», — приводит РИА Новости слова дипломата.
Он добавил, что в ходе пребывания в России Аббас планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить с ним вопросы региональной повестки дня, в частности проблему статуса Иерусалима.
6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.
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